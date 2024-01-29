Белова Малания Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Малания Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Пётр Ильич

Отец ребёнка: Белов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ильична

Отец ребёнка: Белов Илья

Рождение ребёнка
21.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Илья

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