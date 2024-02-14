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Хабибуллин Абидулла

Место рождения

с. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Разия Муниповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хабибуллина Разия Муниповна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Хабибуллин Хаким Абидуллович

Мать ребёнка: Хабибуллина Разия Муниповна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Хабибуллин Халим Абидуллович

Мать ребёнка: Хабибуллина Разия Муниповна

Рождение ребёнка
15.05.1928

Сын: Хабибуллин Абдулхак

Мать ребёнка: Хабибуллина Разия Муниповна

Рождение ребёнка
15.12.1942

Сын: Хабибуллин Абдулбяр

Мать ребёнка: Хабибуллина (Халиуллина) Саджидя

Смерть
?.12.1962

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