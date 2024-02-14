Хабибуллин Абидулла
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н,Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабибуллина Разия Муниповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Хабибуллин Хаким Абидуллович
Мать ребёнка: Хабибуллина Разия Муниповна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Хабибуллин Халим Абидуллович
Мать ребёнка: Хабибуллина Разия Муниповна
Рождение ребёнка
15.05.1928
Сын: Хабибуллин Абдулхак
Мать ребёнка: Хабибуллина Разия Муниповна
Рождение ребёнка
15.12.1942
Сын: Хабибуллин Абдулбяр
Мать ребёнка: Хабибуллина (Халиуллина) Саджидя
Смерть
?.12.1962