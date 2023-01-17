Старикова (Чистова) Антонина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова (Чистова) Антонина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1951

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951

Отец: Чистов Леонид Федорович

Мать: Чистова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1974

Дочь: Старикова Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Стариков Валерий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.1980

Сын: Стариков Алексей Валерьевич

Отец ребёнка: Стариков Валерий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стариков Валерий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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