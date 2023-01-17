Старикова (Чистова) Антонина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1951
Рождение ребёнка
09.01.1974
Дочь: Старикова Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Стариков Валерий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1980
Сын: Стариков Алексей Валерьевич
Отец ребёнка: Стариков Валерий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва