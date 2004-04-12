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Ильяшенко Федор Михайлович
Ильяшенко Федор Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.2004
Пол
Мужской
Отец
Ильяшенко Михаил Васильевич
1976 г.р.
Мать
Ильяшенко (Глинкина) Мария Анатольевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2004
Отец:
Ильяшенко Михаил Васильевич
Мать:
Ильяшенко Мария Анатольевна
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