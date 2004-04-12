Ильяшенко Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшенко Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2004

Отец: Ильяшенко Михаил Васильевич

Мать: Ильяшенко Мария Анатольевна

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