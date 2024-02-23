Огнев Василий Дмитриевич
Место рожденияВоронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
Дата рождения11.10.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1924
Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
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Смерть
Неизвестно