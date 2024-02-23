Огнев Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнев Василий Дмитриевич

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Место рождения

Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы

Дата рождения

11.10.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская обл., Коротоякский р-н, с. Прилепы
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Смерть
Неизвестно
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