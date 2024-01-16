Стрельчиков Ефим Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1942
Сын: Стрельчиков Вячеслав Ефимович
Мать ребёнка: Стрельчикова (Свешникова) Серафима Андреевна
Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно