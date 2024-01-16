Стрельчиков Ефим Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельчиков Ефим Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1942

Сын: Стрельчиков Вячеслав Ефимович

Мать ребёнка: Стрельчикова (Свешникова) Серафима Андреевна

Большие Березники, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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