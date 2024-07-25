Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти06.03.1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Домникия
Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович
Смерть
06.03.1828