Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

06.03.1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Домникия

Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Джиквас Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Джиквас Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Джиквас Алексей Павлович

Смерть
06.03.1828

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