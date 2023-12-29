Цыганкова (...) Елена Иоанновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова (...) Елена Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1766

Муж: Цыганков Емельян Григорьевич

Исходя из даты рождения детей.
Рождение ребёнка
1766

Сын: Цыганков Иоанн Емельянович

Отец ребёнка: Цыганков Емельян Григорьевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1778

Сын: Цыганков Фома Емельянович

Отец ребёнка: Цыганков Емельян Григорьевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
07.01.1787 ст.

Сын: Цыганков Иоанн Емельянович

Отец ребёнка: Цыганков Емельян Григорьевич

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область

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