Цыганкова (...) Елена Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1766
Исходя из даты рождения детей.
Рождение ребёнка
1766
Сын: Цыганков Иоанн Емельянович
Отец ребёнка: Цыганков Емельян Григорьевич
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
1778
Сын: Цыганков Фома Емельянович
Отец ребёнка: Цыганков Емельян Григорьевич
Исходя из возраста, указанного в исповедальной ведомости.
Рождение ребёнка
07.01.1787 ст.
Сын: Цыганков Иоанн Емельянович
Отец ребёнка: Цыганков Емельян Григорьевич
Смерть
Неизвестно