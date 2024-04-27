Яков Прохоров
Место рождения
Дата рождения23.04.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.04.1879 ст.
Отец: Прохор Егоров
Мать: Татьяна Герасимова
Восприемник д. Драницыно Михаил Егоров, д. Рябцево крест.девка Евдокия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никанорова
Рождение ребёнка
1905 ст.
Дочь: Серафима Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Никанорова
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.
Сын: Михаил Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Никанорова
Восприемник д. Кочкорово крестьянин Данила Михайлов
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.
Сын: Петр Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Никанорова
Восприемник д. Кочкорово крестьянин Даниил Михайлов.
Рождение ребёнка
02.01.1913 ст.
Сын: Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Никанорова
Восприемник д. Драницыно крестьянин Митрофан Андреев
Смерть
Неизвестно