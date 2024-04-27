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Яков Прохоров

Место рождения

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

23.04.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1879 ст.

Отец: Прохор Егоров

Мать: Татьяна Герасимова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Драницыно Михаил Егоров, д. Рябцево крест.девка Евдокия Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никанорова

Рождение ребёнка
1905 ст.

Дочь: Серафима Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Никанорова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1906 ст.

Сын: Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Никанорова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кочкорово крестьянин Данила Михайлов
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.

Сын: Петр Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Никанорова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кочкорово крестьянин Даниил Михайлов.
Рождение ребёнка
02.01.1913 ст.

Сын: Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Никанорова

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Драницыно крестьянин Митрофан Андреев
Смерть
Неизвестно

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