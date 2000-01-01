Татиана Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатиана Яковлевна

Татиана Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1870 и 1879

Сын: Тарасов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1876

Дочь: Тарасова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close