Татиана Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1879
Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1876
Дочь: Тарасова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Тарасов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно