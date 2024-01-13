Хусниев Закир Бизянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти1986
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закирова Голчечек Закировна
Мать ребёнка: Хусниева Расима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миннегалиева Айгуль Закировна
Мать ребёнка: Хусниева Расима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хусниева Расима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусниева Расима
Смерть
1986