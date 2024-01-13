Хусниев Закир Бизянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусниев Закир Бизянович

Хусниев Закир Бизянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Хусниев Бизян Хуснимуххаметович

Мать: Хусниева Саима Султанбратовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закирова Голчечек Закировна

Мать ребёнка: Хусниева Расима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннегалиева Айгуль Закировна

Мать ребёнка: Хусниева Расима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусниев Руслан Закирович

Мать ребёнка: Хусниева Расима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусниева Расима

Смерть
1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.