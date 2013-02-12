Панфилова Анастасия алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Анастасия алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.2013

Пол

Женский

Отец

2016 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ап
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.2013

Отец: Панфилов никита алексеевич

Мать: не указана

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