Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Федоров
Место жительства
1808 ст.
Крестьянская жена
Рождение ребёнка
24.01.1808 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Федоров
Восприемник: Матрена Васильева крестьянская дочь д. Бокари.
Смерть
Неизвестно