Иванова (Петрова) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.11.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1941
Отец: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Матвеевич
Бракосочетание
11.07.1962
Смерть
Неизвестно
Захино, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область