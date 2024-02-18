Иванова (Петрова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Петрова) Антонина Ивановна

Иванова (Петрова) Антонина Ивановна

Место рождения

Олисово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

04.11.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1941

Отец: Петров Иван Петрович

Мать: Гаврилова Мария Гавриловна

Олисово, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Матвеевич

Бракосочетание
11.07.1962

Муж: Иванов Анатолий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Захино, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.