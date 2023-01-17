Капица Петр Леонидович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти08.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1921 по 1934
Кембридж, Великобритания
Место жительства
С 1934
Место жительства
С 1941 по 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.04.1984