Капица Петр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапица Петр Леонидович

Капица Петр Леонидович

avatar

Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

1894

Дата смерти

08.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
С 1921 по 1934
Кембридж, Великобритания
Место жительства
С 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.04.1984
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close