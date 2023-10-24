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Осипов Иван Афанасьевич
Осипов Иван Афанасьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1881
Пол
Мужской
Отец
Осипов Афанасий Алексеевич
Мать
(Осипова) Анна Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881
Отец:
Осипов Афанасий Алексеевич
Мать:
Анна Григорьевна
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