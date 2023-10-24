Осипов Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипов Иван Афанасьевич

Осипов Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1881

Отец: Осипов Афанасий Алексеевич

Мать: Анна Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close