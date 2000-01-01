Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Рождение ребёнка
21.01.1963
Сын: Трухнин ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Трухнина ВАЛЕНТИНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухнин ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: Трухнина ВАЛЕНТИНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трухнина ВАЛЕНТИНА
Смерть
Неизвестно