Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Трухнин МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ

Мать: Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА

Рождение ребёнка
21.01.1963

Сын: Трухнин ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Трухнина ВАЛЕНТИНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухнин ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Трухнина ВАЛЕНТИНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трухнина ВАЛЕНТИНА

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close