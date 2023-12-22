Третьяков Александр Андреевич
Место рождениядеревня Воробьевская (Воробьи) Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
деревня Воробьевская (Воробьи) Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Отчество приблизительно. Жил в деревне Воробьевская (Воробьи) Каргопольский уезд, Олонецкая губерния. Деревня сейчас не существует, есть на карте урочище Воробьи на р. Онеге, вблизи Конево. Был как-то... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Сын: Третьяков Федор Александрович
Год рождения указан приблизительно. Федор - старший из детей.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Богданова Мария Александровна
Дата рождения указана приблизительно. Мария старше Николая.
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Третьяков Николай Александрович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Проничева Надежда Александровна
Дата рождения указана приблизительно. Надежда младше Николая.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Третьяков Владимир Александрович
Год рождения указан приблизительно. Возможно 1928 или промежуток между 1924 и 1928.
Смерть
Неизвестно