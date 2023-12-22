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Третьяков Александр Андреевич

Место рождения

деревня Воробьевская (Воробьи) Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Воробьевская (Воробьи) Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Отчество приблизительно. Жил в деревне Воробьевская (Воробьи) Каргопольский уезд, Олонецкая губерния. Деревня сейчас не существует, есть на карте урочище Воробьи на р. Онеге, вблизи Конево. Был как-то... Показать все
Рождение ребёнка
1905

Сын: Третьяков Федор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Год рождения указан приблизительно. Федор - старший из детей.
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Богданова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Воробьевская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения указана приблизительно. Мария старше Николая.
Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Третьяков Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Воробьевская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Проничева Надежда Александровна

Мать ребёнка: не указана

Воробьевская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Дата рождения указана приблизительно. Надежда младше Николая.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Третьяков Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Год рождения указан приблизительно. Возможно 1928 или промежуток между 1924 и 1928.
Смерть
Неизвестно
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