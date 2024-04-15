Зенкова Агафья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова Агафья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Катерина Федоровна

Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Зенков Перфил Федорович

Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Палагея Федоровна

Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зенков Макар Федорович

Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Федор Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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