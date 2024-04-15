Зенкова Агафья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Катерина Федоровна
Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Палагея Федоровна
Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Зенков Федор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно