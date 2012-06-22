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Лыгин Кирилл Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2012

Отец: Лыгин Сергей Петрович

Мать: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна

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