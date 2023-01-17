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Бессонов Василий Андреевич

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Место рождения

Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

12.03.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1901

Отец: Бессонов Андрей Сергеевич

Мать: Бессонова NN

Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
26.06.1947

Дочь: Чиженькова (бессонова) Ия Васильевна

Мать ребёнка: Бессонова (серёгина) Екатерина Никаноровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.09.1948

Сын: Бессонов Олег Васильевич

Мать ребёнка: Бессонова (серёгина) Екатерина Никаноровна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
08.06.1950

Дочь: Горлищева (бессонова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Бессонова (серёгина) Екатерина Никаноровна

Рождение ребёнка
16.11.1951

Сын: Бессонов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Бессонова (серёгина) Екатерина Никаноровна

г.Новоузенск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонова (серёгина) Екатерина Никаноровна

Смерть
Неизвестно
г.Новоузенск
Похороны
Неизвестно
г.Новоузенск
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