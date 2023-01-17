Бессонов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1901
Отец: Бессонов Андрей Сергеевич
Мать: Бессонова NN
Рождение ребёнка
26.06.1947
Дочь: Чиженькова (бессонова) Ия Васильевна
Мать ребёнка: Бессонова (серёгина) Екатерина Никаноровна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.09.1948
Мать ребёнка: Бессонова (серёгина) Екатерина Никаноровна
Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
08.06.1950
Дочь: Горлищева (бессонова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Бессонова (серёгина) Екатерина Никаноровна
Рождение ребёнка
16.11.1951
Сын: Бессонов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Бессонова (серёгина) Екатерина Никаноровна
г.Новоузенск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г.Новоузенск
Похороны
Неизвестно
г.Новоузенск