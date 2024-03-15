Смоленков Афанасий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения11.01.1819 ст.
Дата смерти16.03.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1819 ст.
Бракосочетание
08.02.1837 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1838 ст.
Сын: Смоленков Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Смоленкова (Кубышкина) Феврония Степановна
Рождение ребёнка
07.03.1843 ст.
Сын: Смоленков Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Смоленкова (Кубышкина) Феврония Степановна
Рождение ребёнка
24.12.1850 ст.
Сын: Смоленков Маркел Афанасьевич
Мать ребёнка: Смоленкова (Кубышкина) Феврония Степановна
Смерть
16.03.1891 ст.