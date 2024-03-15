Смоленков Афанасий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмоленков Афанасий Тимофеевич

Смоленков Афанасий Тимофеевич

Место рождения

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.01.1819 ст.

Дата смерти

16.03.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1819 ст.

Отец: Смоленков Тимофей Иванович

Мать: Смоленкова Василиса Дмитриевна

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1837 ст.

Жена: Смоленкова (Кубышкина) Феврония Степановна

Рождение ребёнка
19.11.1838 ст.

Сын: Смоленков Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Смоленкова (Кубышкина) Феврония Степановна

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1843 ст.

Сын: Смоленков Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Смоленкова (Кубышкина) Феврония Степановна

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1850 ст.

Сын: Смоленков Маркел Афанасьевич

Мать ребёнка: Смоленкова (Кубышкина) Феврония Степановна

Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.03.1891 ст.
Горшково, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.