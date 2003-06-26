Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2003

Отец: Геннадий

Мать: Малышева Зоя Ивановна

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