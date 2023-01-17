Богачев Семён Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачев Семён Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
1902 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Богачева Марфа Cеменовна

Мать ребёнка: Богачева Макрина Гавриловна

Павловск, Могилёвский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Богачев Максим Семёнович

Мать ребёнка: Богачева Макрина Гавриловна

Рождение ребёнка
28.03.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богачева Макрина Гавриловна

РСФСР, Томская область, Кожевниковский район, село Петропавловка
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
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