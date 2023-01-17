Богачев Семён Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Богачева Марфа Cеменовна
Мать ребёнка: Богачева Макрина Гавриловна
Павловск, Могилёвский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Богачева Макрина Гавриловна
Рождение ребёнка
28.03.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богачева Макрина Гавриловна
РСФСР, Томская область, Кожевниковский район, село Петропавловка
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Смерть
Неизвестно