Галаган (Гудович) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти31.03.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
дочь Василия Васильевича Гудовича(~1753-1819) и Евдокии Константиновны Лесаневич(22мар1747-?)
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
15.08.1819
Сын: Галаган Григорий Павлович
Отец ребёнка: Галаган Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
05.05.1822
Дочь: Комаровская Мария Павловна
Отец ребёнка: Галаган Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галаган Павел Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
дочь генерал-лейтенанта
Смерть
31.03.1868