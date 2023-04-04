Галаган (Гудович) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галаган (Гудович) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

31.03.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

дочь Василия Васильевича Гудовича(~1753-1819) и Евдокии Константиновны Лесаневич(22мар1747-?)
Бракосочетание
1814

Муж: Галаган Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
15.08.1819

Сын: Галаган Григорий Павлович

Отец ребёнка: Галаган Павел Григорьевич

Сокиринцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1822

Дочь: Комаровская Мария Павловна

Отец ребёнка: Галаган Павел Григорьевич

Сокиринцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаган Павел Павлович

Отец ребёнка: Галаган Павел Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь генерал-лейтенанта
Смерть
31.03.1868
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