Ситникова (Степанова) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1941
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1941
Рождение ребёнка
19.12.?
Сын: Ситников Сергей Викторович
Отец ребёнка: Ситников Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Алексей Викторович
Отец ребёнка: Ситников Виктор
Рождение ребёнка
16.05.1973
Дочь: Фролова (Ситникова) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Ситников Виктор