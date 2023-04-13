Ситникова (Степанова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Степанова) Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1941

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1941

Отец: Степанов Алексей Гурьянович

Мать: Николаева Зинаида Афанасьевна

Рождение ребёнка
19.12.?

Сын: Ситников Сергей Викторович

Отец ребёнка: Ситников Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Алексей Викторович

Отец ребёнка: Ситников Виктор

Рождение ребёнка
16.05.1973

Дочь: Фролова (Ситникова) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Ситников Виктор

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