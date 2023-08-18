Любезнова (Стожарова) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Любезнов Алексей
Отец ребёнка: Любезнов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
1929
Сын: Любезнов Леонид
Отец ребёнка: Любезнов Михаил Васильевич