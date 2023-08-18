Любезнова (Стожарова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбезнова (Стожарова) Татьяна Степановна

Любезнова (Стожарова) Татьяна Степановна

Место рождения

Сквозново, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

1906 г.р.
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Стожаров Степан Иванович

Мать: Стожарова (Сидорина) Анна Васильевна

Сквозново, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любезнов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любезнов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любезнов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Любезнов Алексей

Отец ребёнка: Любезнов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любезнов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Любезнов Леонид

Отец ребёнка: Любезнов Михаил Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.