Филина (Носова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина (Носова) Ксения

Место рождения

Есино, Электросталь, Московская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Есино, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Филин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Филин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Филин Василий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филин Василий Семенович

Есино, Электросталь, Московская область
Смерть
Неизвестно
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