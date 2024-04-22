Филина (Носова) Ксения
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Филин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Филин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Филин Василий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филин Василий Семенович
Смерть
Неизвестно