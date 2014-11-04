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Корнеев Алексей Иванович

Место рождения

д.Теплово,Морозовский сельский совет,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)

Дата рождения

04.07.1930

Дата смерти

04.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1930

Отец: Корнеев Иван Григорьевич

Мать: Корнеева Евдокия Филиповна

Рождение ребёнка
03.01.1951

Сын: Корнеев Александр

Мать ребёнка: Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.01.1956

Сын: Корнеев Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.08.1957

Сын: Корнеев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.06.1966

Сын: Корнеев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна

Смерть
04.11.2014
Похороны
Неизвестно

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