Корнеев Алексей Иванович
Место рожденияд.Теплово,Морозовский сельский совет,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Дата рождения04.07.1930
Дата смерти04.11.2014
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1930
Рождение ребёнка
03.01.1951
Сын: Корнеев Александр
Мать ребёнка: Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
19.01.1956
Сын: Корнеев Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.08.1957
Сын: Корнеев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.06.1966
Мать ребёнка: Корнеева (Пучкова) Анна Дмитриевна
Похороны
Неизвестно