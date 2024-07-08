Федор Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Константин Фадеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Моисей Федорович
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Максим Федорович
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1841
Сын: Архип Федорович
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Сикглитикия Федоровна
Мать ребёнка: Акулина Иванова
Смерть
Неизвестно