Федор Константинов 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федор Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Константин Фадеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Моисей Федорович

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Максим Федорович

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Архип Федорович

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Сикглитикия Федоровна

Мать ребёнка: Акулина Иванова

Смерть
Неизвестно

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