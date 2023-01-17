Исмагил Гильманов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсмагил Гильманов

Исмагил Гильманов

avatar

Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гильман Мухаметшарипов

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснулла Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рашит Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рафкат Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рафиль Исмагилович

Мать ребёнка: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close