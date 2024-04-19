Нетесова (Астафьева) Елена Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения08.07.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1895 ст.
Бракосочетание
27.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
22.08.1913
Дочь: (Нетесова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Нетесов Василий Константинович
Рождение ребёнка
26.07.1915 ст.
Дочь: (Нетесова) Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Нетесов Василий Константинович
Смерть
Неизвестно