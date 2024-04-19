Нетесова (Астафьева) Елена Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетесова (Астафьева) Елена Феоктистовна

Место рождения

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

08.07.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1895 ст.

Отец: Астафьев Феоктист Пименов

Мать: Астафьева (Лазарева) Мелания Васильева

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
27.01.1912 ст.

Муж: Нетесов Василий Константинович

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.08.1913

Дочь: (Нетесова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Нетесов Василий Константинович

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.07.1915 ст.

Дочь: (Нетесова) Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Нетесов Василий Константинович

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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