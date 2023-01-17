Гаврикова (Грыбова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова (Грыбова) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Грыбов Фома

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1913

Муж: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
у обоих супругов это первый брак | Поручители от жениха | Антон Фадеев? Косов (д. Колонтаево) | Самуил Семенов Гавриков (д. Колонтаево) | Поручители от невесты | Иван Григорьевич Никишин (с. Своино) |... Показать все
Место жительства
1913 ст.
Свойно, Суворовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1915

Сын: Гавриков Михаил

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Николай

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Иван

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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