Гаврикова (Грыбова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Грыбов Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1913
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
у обоих супругов это первый брак | Поручители от жениха | Антон Фадеев? Косов (д. Колонтаево) | Самуил Семенов Гавриков (д. Колонтаево) | Поручители от невесты | Иван Григорьевич Никишин (с. Своино) |... Показать все
Место жительства
1913 ст.
Свойно, Суворовский район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1915
Сын: Гавриков Михаил
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Николай
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Иван
Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей
Смерть
Неизвестно