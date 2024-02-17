Тяготин Николай Николаевич
Место рожденияЯрославская область, Ростовский район, с. Шулец
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1940
Сын: Тяготин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Тяготина Лидия Николаевна
Военная служба
?.04.1942
215 опаб 2 УР 59 А|215 опулаб
Ст.сержант. Медаль: «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно