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Тяготин Николай Николаевич

Место рождения

Ярославская область, Ростовский район, с. Шулец

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославская область, Ростовский район, с. Шулец
Рождение ребёнка
07.11.1940

Сын: Тяготин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Тяготина Лидия Николаевна

Военная служба
?.04.1942
215 опаб 2 УР 59 А|215 опулаб
Ст.сержант. Медаль: «За боевые заслуги»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тяготина Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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