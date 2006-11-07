Моисеенкова (Лукашова) Татьяна Семёновна
Место рождения
Дата рождения01.02.1939
Дата смерти07.11.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1967
Дочь: Петрова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Моисеенков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
04.03.1969
Дочь: Моисеенкова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Моисеенков Иван Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2006