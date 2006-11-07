Моисеенкова (Лукашова) Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенкова (Лукашова) Татьяна Семёновна

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Место рождения

Шелбаны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.02.1939

Дата смерти

07.11.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелбаны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1967

Дочь: Петрова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Моисеенков Иван Демьянович

Рождение ребёнка
04.03.1969

Дочь: Моисеенкова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Моисеенков Иван Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенков Иван Демьянович

Смерть
07.11.2006
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