Червяков Козма Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Червяков Петр Петров
Рождение ребёнка
08.06.1830
Мать ребёнка: Червякова Агрипина Егорова
Рождение ребёнка
21.02.1832
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Червякова Агрипина Егорова
Рождение ребёнка
18.03.1834
Дочь: Дарья Кузьмина
Мать ребёнка: Червякова Агрипина Егорова
Рождение ребёнка
08.10.1836
Дочь: Пелагея Кузьмина
Мать ребёнка: Червякова Агрипина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно