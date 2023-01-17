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Червяков Козма Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Червяков Петр Петров

Мать: Червякова Василиса Иванова

Рождение ребёнка
08.06.1830

Сын: Червяков Аммос Кузьмин

Мать ребёнка: Червякова Агрипина Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1832

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Червякова Агрипина Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1834

Дочь: Дарья Кузьмина

Мать ребёнка: Червякова Агрипина Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1836

Дочь: Пелагея Кузьмина

Мать ребёнка: Червякова Агрипина Егорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Агрипина Егорова

Смерть
Неизвестно
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