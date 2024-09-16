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Григорьичев Илья Семёнович

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Григорьичев Семен Алексеевич

Мать: Григоричева Марфа Егоровна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьичева Матрёна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Григорьичев Алексей Ильич

Мать ребёнка: Григорьичева Матрёна Фёдоровна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Дочь: Григорьичева Елена Ильинична

Мать ребёнка: Григорьичева Матрёна Фёдоровна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Григорьичев Иван Ильич

Мать ребёнка: Григорьичева Матрёна Фёдоровна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Григорьичева Феодосия Ильинична

Мать ребёнка: Григорьичева Матрёна Фёдоровна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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