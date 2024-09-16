Григорьичев Илья Семёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Григорьичев Алексей Ильич
Мать ребёнка: Григорьичева Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Дочь: Григорьичева Елена Ильинична
Мать ребёнка: Григорьичева Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Мать ребёнка: Григорьичева Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Григорьичева Феодосия Ильинична
Мать ребёнка: Григорьичева Матрёна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно