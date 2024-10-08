Аршинников Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аршинников Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аршинникова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аршинникова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
20.11.1929
Сын: Аршинников Адольф Александрович
Мать ребёнка: Елена
Кривой Рог, Дніпропетровська область