Аршинников Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинников Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аршинников Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аршинникова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аршинникова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
20.11.1929

Сын: Аршинников Адольф Александрович

Мать ребёнка: Елена

Кривой Рог, Дніпропетровська область

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