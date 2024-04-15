Дроздов Ипат Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Дроздов Фома Егорович
Место жительства
С 1812
переехали без позволения Тобольской казенной палаты из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Маланья Ипатовна
Мать ребёнка: Дроздова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Матрона Ипатовна
Мать ребёнка: Дроздова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анисья Ипатовна
Мать ребёнка: Дроздова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дроздова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно