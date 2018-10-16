Кудрина Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрина Ирина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1993

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1993

Отец: Кудрин Сергей Федорович

Мать: Валентина KUDRINA

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