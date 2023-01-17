Колесникова (Плотникова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Плотникова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1911 ст.

Муж: Колесников Георгий Илларионович

Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.

Сын: Колесников Афанасий Георгиевич

Отец ребёнка: Колесников Георгий Илларионович

Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Около 1912 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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