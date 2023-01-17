Колесникова (Плотникова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1911 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1912 ст.
Сын: Колесников Афанасий Георгиевич
Отец ребёнка: Колесников Георгий Илларионович
Место жительства
Около 1912 ст.
Смерть
Неизвестно