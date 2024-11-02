Матрона Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Иван Андреев
Рождение ребёнка
19.03.1916
Дочь: (Соколова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев
Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно