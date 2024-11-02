Матрона Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Андреев

Рождение ребёнка
19.03.1916

Дочь: (Соколова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Андреев

Сокол, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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