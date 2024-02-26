Прасковья Малетева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Андреан Семенов (Ич)
Отец ребёнка: Семен Ананиев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Пелагея Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Ананиев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Антон Семенов (Ич)
Отец ребёнка: Семен Ананиев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Марина Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Ананиев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Василий Семенов (Ич)
Отец ребёнка: Семен Ананиев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Ксения Семенова (Вна)
Отец ребёнка: Семен Ананиев (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Ананиев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно