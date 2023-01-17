Нефёдова Александра Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова Александра Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Нефёдов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Нефёдов Иван Дмитриевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Нефёдов Иван Дмитриевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Нефёдов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Нефёдов Иван Дмитриевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Афимья Дмитриевна

Отец ребёнка: Нефёдов Иван Дмитриевич

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефёдов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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