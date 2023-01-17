Нефёдова Александра Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Афимья Дмитриевна
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно