Маркович Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1848
Дата смерти09.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1848
Рождение ребёнка
28.02.1881
Мать ребёнка: Маркович Елена Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1886
Дочь: Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Маркович Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркович Елена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
литератор Оленин, украинский государственный и общественный деятель, правовед, писатель
Смерть
09.12.1920
Винница, Вінницька область