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Маркович Дмитрий Васильевич

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

25.10.1848

Дата смерти

09.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1848

Отец: Маркович Василий Васильевич

Мать: Маркович Антуанета Францовна

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.02.1881

Сын: Маркович Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Маркович Елена Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1886

Дочь: Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Маркович Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркович Елена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
литератор Оленин, украинский государственный и общественный деятель, правовед, писатель
Смерть
09.12.1920
Винница, Вінницька область
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