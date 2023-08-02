Кульнева (Хрущёва) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1993
Дочь: Московкина Наталья
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.2001
Сын: Кульнев Руслан
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайчукова Роза
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности