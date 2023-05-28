Камнев Еремей Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Камнева Ирина Еремеевна
Мать ребёнка: Камнева Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Камнева Ульяна Леонтьевна
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно