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Камнев Еремей Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камнева Ульяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Камнева Ирина Еремеевна

Мать ребёнка: Камнева Ульяна Леонтьевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Камнев Иосиф Еремеевич

Мать ребёнка: Камнева Ульяна Леонтьевна

Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Пиртигуба, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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