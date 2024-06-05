Сорокин Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.10.1913 ст.
Дата смерти16.08.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1913 ст.
Отец: Сорокин Михаил Дорофеев
Мать: Епистимия Иванова
В документах архивного фонда Рязанской духовной консистории в метрических книгах Николаевской церкви села Асники Пронского уезда Рязанской губернии в Части Первой «О Родившихся» за 1913 год имеется ... Показать все
Осуждение
1932
Москва, город федерального значения Москва
Судим "Тройкой Московского уголовного розыска", приговорен по ст. 162 "в" УК РСФСР к 2 годам лишения свободы
Осуждение
1936
Судим "Тройкой П.П. (полномочного представительства) гор. Красноярска", приговорен по ст. 35 к 5 годам лишения свободы
Отбывание наказания
1941
Срок заключения истек, однако был оставлен до особого распоряжения.
Упоминание
1943
Получил паспорт и был отправлен на работу в шахтах в Приморском крае, до 1945, в котором каким-то образом перебрался в Крым.
Осуждение
11.10.1946
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Судим Народным судом 1 участка города Симферополя, приговорен по ст. 162 "В" УК РСФСР к 1 году лишения свободы с отбытием наказания в общих местах заключения, и 5 годам высылки в отдаленные места СССР... Показать все
Отбывание наказания
1947
Взят на учет спецпоселения Черепановским районным отделом милиции УМБГ по Новосиб. обл.
Рождение ребёнка
07.03.1952
Дочь: Степанищева (Сорокина) Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Сорокина (Ганцова) Мария Дмитриевна
Бракосочетание
18.03.1952
Отбывание наказания
17.07.1952
Освобожден
Рождение ребёнка
18.02.1957
Сын: Сорокин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Сорокина (Ганцова) Мария Дмитриевна
Смерть
16.08.1964
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Несчастный случай: упал с высоты, получил травму шеи, умер через несколько дней пребывания в больнице.