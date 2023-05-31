Козловская (Приютова) Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1903
Дата смерти07.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1924
Отец ребёнка: Козловский Илья Иванович
с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
19.07.1937
Дочь: Масольд Антонина Ильинична
Отец ребёнка: Козловский Илья Иванович
с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козловский Илья Иванович
с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1987