Козловская (Приютова) Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловская (Приютова) Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1903

Дата смерти

07.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1924

Сын: Козловский Василий Ильич

Отец ребёнка: Козловский Илья Иванович

с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
19.07.1937

Дочь: Масольд Антонина Ильинична

Отец ребёнка: Козловский Илья Иванович

с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловский Петр Ильич

Отец ребёнка: Козловский Илья Иванович

с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловский Илья Иванович

Смерть
07.02.1987
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