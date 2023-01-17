Шляпужников Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Семёнова Раиса Павловна
Мать ребёнка: Шляпужникова Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Шляпужников Иван Павлович
Мать ребёнка: Шляпужникова Варвара Васильевна
Военная служба
01.07.1941
Тульская область
Донской РВК Тульской области (в другом источнике - Московской области)
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шляпужникова Варвара Васильевна
Ранение
10.02.1942
Калуга, город Калуга, Калужская область
Ранен в боях за Калугу
Ранение
26.06.1944
Орша
Ранен в боях за Оршу
Военная награда
04.08.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.11.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003