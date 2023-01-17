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Шляпужников Павел Васильевич

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шляпужников Василий Захарович

Мать: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Семёнова Раиса Павловна

Мать ребёнка: Шляпужникова Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Шляпужников Иван Павлович

Мать ребёнка: Шляпужникова Варвара Васильевна

Военная служба
01.07.1941
Тульская область
Донской РВК Тульской области (в другом источнике - Московской области)
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шляпужникова Варвара Васильевна

Ранение
10.02.1942
Калуга, город Калуга, Калужская область
Ранен в боях за Калугу
Ранение
26.06.1944
Орша
Ранен в боях за Оршу
Военная награда
04.08.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.11.1944
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляпужникова Варвара Васильевна

Смерть
2003
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